Casi 5.000 personas han sido detenidas en Venezuela este año, según jefe de la Policía

En su canal de Telegram, la cartera de Estado indicó que Rico también informó que en este 2026 se han incautado 483 armas de fuego y 2.385 municiones.

Asimismo, detalló que se han recuperado 1.128 vehículos y 1.227 dispositivos móviles.

Rico instó a los venezolanos a no interferir en las "acciones policiales legítimas" y exigió a los funcionarios un "trato digno y profesional hacia la población".

"Debemos garantizar que la Policía respete al pueblo y que el ciudadano confíe en sus instituciones, permitiendo que el proceso de justicia fluya sin contratiempos", subrayó el jefe policial, citado en la nota.

Además, pidió a los venezolanos acudir a la delegación del CICPC más cercana ante "cualquier irregularidad".

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En enero pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró ante el Parlamento que el país registró una tasa de tres homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año 2025, un indicador inferior a los 4,1 de 2024.

En noviembre de 2025, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió la instalación de cámaras en la "mayor cantidad" del territorio nacional con el fin de prevenir delitos y emergencias.

Varias ONG, como Provea, han denunciado "la revisión ilegal de celulares" por parte de "policías y militares", lo que -añadió- se ha "convertido en un abuso común" y que "no es normal tener que borrar mensajes, fotos, redes o cualquier contenido por miedo a que sea 'subversivo'".

En marzo pasado, la ONG VE Sin Filtro denunció en un informe que el Gobierno de Venezuela utiliza su sistema tecnológico de seguridad ciudadana como una herramienta de control político.