Detenidos en Madrid diez miembros de Dominican Don't Play por intento de asesinato

La investigación comenzó el 23 de marzo de 2025, tras una agresión cometida contra integrantes de la banda rival Trinitarios, que se encontraban reunidos en una vivienda del distrito de Carabanchel, zona considerada territorio de los DDP, informaron este martes las fuerzas de seguridad en con comunicado.

Al conocer la presencia de los Trinitarios en la zona, los 'dominican' prepararon una emboscada ocultos en un portal cercano para asaltarlos con machetes cuando salieran de la casa, momento en el que uno de los atacantes disparó tres veces a corta distancia.

En un primer momento, los agentes detuvieron el pasado 8 de julio de 2025 a tres de los agresores, dos de ellos menores de edad, mientras que el resto de detenciones se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 de febrero pasado.

Dos de los sospechosos ya cumplían prisión preventiva por unos hechos similares ocurridos en enero de 2025.

Según la Policía, entre los detenidos figura una única mujer, sospechosa de encubrimiento y tareas de logística, al facilitar apoyo a los otros miembros.