El brent cae más del 1 % ante el optimismo sobre las negociaciones de paz EEUU-Irán

A las 7:00 horas y según datos de mercado recogidos por EFE, los contratos de futuros del brent, el crudo de referencia de Europa, cae el 1,49 %, hasta los 97,88 dólares en el mercado de futuros de Londres.

Asimismo, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) baja el 2,35 %, hasta los 96,75 dólares antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

El crudo cae moderadamente este martes después de que Trump asegurase en la víspera que Irán se ha puesto en contacto con EE.UU. para una nueva ronda de negociaciones.

El pasado fin de semana fracasaron las conversaciones de paz en Pakistán y Trump ordenó un bloqueo contra todos los barcos de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes a partir del lunes, lo que se tradujo en fuertes subidas en el precio del crudo.