El ministro Exteriores de Egipto se reunirá con Rubio para abordar la guerra de Irán

Según un comunicado de su departamento, Abdelaty se reunirá con Rubio y otros "altos funcionarios del Gobierno estadounidense" y "con miembros del Congreso, para analizar cómo fortalecer la alianza estratégica egipcio-estadounidense e intercambiar opiniones sobre los últimos acontecimientos en la región".

También participará en las reuniones anuales en Washington del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) "en su calidad de Gobernador de Egipto ante el Banco Mundial".

Su objetivo en ellas será "reforzar la cooperación con las instituciones financieras internacionales y brindar asesoramiento sobre la evolución económica mundial en apoyo de las prioridades económicas nacionales".

Egipto es uno de los países de Oriente Medio más afectados económicamente por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que ha disparado los precios de la energía a nivel mundial.

El país norteafricano, que importa la mayor parte de las necesidades de su población, de unos 110 millones de habitantes, ha anunciado "duras medidas", que incluyen ahorros de electricidad y subidas de precios, para afrontar los efectos de la guerra y mantener su programa de reforma estructural económica que realiza bajo supervisión del FMI.

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La visita de Abdelaty a EE.UU. coincide con las conversaciones previstas para este martes en Washington entre los embajadores de Israel y el Líbano de cara a un posible alto el fuego que ponga fin a la campaña de bombardeos e invasión terrestre israelí en el país mediterráneo, que ha dejado a miles de muertos y destruido aldeas enteras en el sur libanés.