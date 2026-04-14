Ghana aclara que el acuerdo de defensa con la UE no prevé establecer bases militares

"El acuerdo no prevé el establecimiento de bases militares extranjeras en Ghana ni permite el estacionamiento de tropas extranjeras en suelo ghanés. La soberanía y la integridad territorial de Ghana permanecen plenamente protegidas bajo este acuerdo", publicó el Ministerio de Exteriores ghanés en su cuenta de la red social X.

Esta aclaración se emitió en respuesta a la "desinformación y malas interpretaciones" sobre la naturaleza del documento firmado con Bruselas, según el Gobierno ghanés, que aseguró que la cooperación entre ambas partes se basa "estrictamente" en el respeto mutuo, los intereses compartidos y las prioridades de seguridad ghanesas.

"La asociación proporciona un marco estructurado para la colaboración en áreas clave que incluyen la lucha contra el terrorismo, la seguridad marítima en el golfo de Guinea, la ciberseguridad, la gestión de fronteras y el apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz y respuesta a crisis", añadió.

Ghana y la UE firmaron el pasado 24 de marzo en la capital ghanesa, Accra, el primer acuerdo de este tipo que Bruselas rubrica con un país de África.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmó en la ceremonia de la firma del acuerdo que ambas partes afrontan "amenazas a la paz y la seguridad" provenientes de Ucrania, Sudán, el Sahel y Oriente Medio.

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Tras el acto Kallas entregó equipo militar al país africano, que incluye drones de vigilancia, armas antidrones y motocicletas, como parte del paquete de 50 millones de euros de ayuda que la Unión ha destinado a Ghana desde 2023.