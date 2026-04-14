Gran fervor religioso y movilización nacional en Camerún para recibir al papa León XIV

Esta visita apostólica programada del 15 al 18 de abril a Camerún, país con un 24,3 % de católicos entre sus 29,1 millones de habitantes, llevará al pontífice estadounidense-peruano a la capital, Yaundé (sur), y a otras dos importantes ciudades: Duala (centro económico del país, suroeste) y Bamenda (capital de la conflictiva región del Noroeste, oeste).

"Bienvenido a Camerún, tierra de esperanza", rezan algunos de los numerosos carteles colgados en las calles, muchos de ellos con las imágenes de León XIV y del presidente del país, Paul Biya, mientras el verde, rojo y amarillo de la bandera camerunesa ondea junto al amarillo y blanco de la vaticana en el aeropuerto internacional de Yaundé Nsimalem.

La emoción es palpable y para muchos creyentes se trata de un acontecimiento que trae esperanza a un país sumido en un conflicto en sus regiones anglófonas del Noroeste y Suroeste, donde, desde 2017, se enfrentan el Ejército e insurgentes independentistas, que se sienten marginados frente al Gobierno central francófono.

"Camerún es un país bendecido (...). Es una bendición inmensa para nuestra nación", declara a EFE Sandrine Younta, una empresaria de 26 años que, como el resto de católicos cameruneses, espera con entusiasmo al obispo de Roma.

Para Bakina Gracia, una empleada de 39 años de la localidad rural de Ayos (sur), la visita es un "privilegio, porque es imposible para un papa recorrer todos los países del mundo".

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"Su llegada a Camerún representa una valiosa oportunidad para reconectar con la paz, la armonía y la justicia. Hoy, es difícil afirmar que Camerún vive en paz. La crisis en la región anglófona del país tiene repercusiones en todo el territorio", asegura a EFE esta empleada de una ONG local.

"Recibimos al papa con gran esperanza, convencidos de que su visita puede contribuir a aliviar las tensiones", añade.

Las autoridades ultiman los preparativos antes de la llegada de León XIV, tras emprender importantes obras de rehabilitación en carreteras estratégicas, lo que facilitará el desplazamiento de la delegación papal y de los miles de peregrinos previstos.

También han expulsado de ciertas zonas o detenido a personas sin hogar y han modernizado la infraestructura aeroportuaria, para dar cabida a los numerosos vuelos especiales que ya han comenzado a trasladar al país a dignatarios religiosos y funcionarios internacionales.

Un equipo de inspección del Vaticano ya se encuentra en Bamenda para supervisar los últimos detalles logísticos, mientras se han desplegado elementos de la Guardia Suiza Pontificia para reforzar las medidas de seguridad.

Por su lado, el Gobierno de Camerún ha asegurado que todo está listo para la visita, con una movilización masiva de las fuerzas de seguridad y el despliegue de un amplio dispositivo sanitario y logístico.

León XIV es el tercer pontífice en visitar este país africano después de Juan Pablo II (1985 y 1995) y de Benedicto XVI (2009).

El famoso papamóvil, símbolo de los desplazamientos del papa durante sus apariciones públicas, también forma parte del viaje y ha generado gran entusiasmo entre los fieles cameruneses.

En medio del fervor popular y las preocupaciones de seguridad, Camerún se prepara para recibir al líder de la Iglesia Católica en un viaje que busca transmitir un mensaje de paz, unidad y esperanza.