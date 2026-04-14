Guterres dice que es "muy probable" que se reanuden las negociaciones entre EE.UU. e Irán

"Todo apunta a que es muy probable que estas conversaciones se reanuden", aseguró Guterres ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad tras una intervención en la que pidió la vuelta de las conversaciones, después de que la primera ronda en Pakistán concluyera sin acuerdo.

Según dijo, antes de su intervención, se reunió con el viceprimer ministro y canciller de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, país al que agradeció que haya asumido la "importantísima iniciativa con el fin de llevar la paz a Oriente Medio".

El diplomático portugués declaró que considera "esencial" que estas negociaciones continúen y restó importancia al hecho de que la primera ronda concluyera sin acuerdo.

"Creo que no sería realista esperar que un problema tan complejo y de larga duración se resuelva en la primera ronda de negociaciones. Por lo tanto, es necesario que las negociaciones prosigan y que se mantenga el alto el fuego mientras estas continúan", afirmó.

Trump avanzó este lunes que Irán se había puesto en contacto con EE.UU. para una nueva ronda de negociaciones, pero no confirmó si ha aceptado o no.

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Su vicepresidente, JD Vance, indicó que la decisión de volver a sentarse en la mesa en busca de un acuerdo corresponde a los iraníes.

Vance, que encabezó la delegación estadounidense que viajó a Pakistán, reconoció en una entrevista con la cadena Fox News que algunas cosas habían ido bien y algunas mal.

"La gran incógnita ahora es si los iraníes aceptarán o no los puntos clave que necesitamos para seguir adelante", apuntó.

Irán todavía no ha confirmado que estas vayan a tener lugar, pero tras la primer ronda, dejó la puerta abierta a seguir trabajando si Washington actúa con seriedad.