Kremlin no descarta levantamiento de restricciones a internet cuando la situación cambie

"Está claro que las limitaciones en el funcionamiento de internet causan incomodidades a muchos ciudadanos. Pero ahora vivimos un período así. En cuanto la necesidad de tomar estas medidas desaparezca, naturalmente se restablecerá y se normalizará totalmente su funcionamiento", dijo en su rueda de prensa telefónica diaria.

Recordó que estas limitaciones "están vinculadas con el cumplimiento de las normas establecidas por nuestras leyes por parte de determinadas compañías extranjeras", en referencia a los sistemas de mensajería WhatsApp y Telegram.

"Y en los casos en que estas no cumplen con las leyes se toman medidas. Se trata de algo totalmente normal que se hace en muchos países. Y estos pasos son asumidos con comprensión" por parte de la población rusa, sostuvo.

Preguntado sobre si estas limitaciones no significaban un retroceso aseveró que "no son una vuelta al pasado".

"Enfrentamos una situación en la que las medidas de seguridad dictan la necesidad de tomar determinadas medidas. Estas medidas se toman y sin lugar a dudas la mayoría de nuestros conciudadanos entiende de que estas medidas son oportunas y necesarias", zanjó.

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Rusia ha bloqueado los sistemas de mensajería WhatsApp y Telegram con la excusa de que se niegan a impedir su uso por parte de estafadores, un mal que ha proliferado considerablemente en los últimos años.

Además, les acusa de no borrar informaciones prohibidas por las leyes rusas, que incluyen desde contenidos de pornografía infantil hasta "informaciones falsas" sobre las acciones del Ejército ruso en Ucrania.

Finalmente, en las últimas semanas el país ha sufrido varias caídas del internet móvil, algo que las autoridades vinculan a medidas de seguridad para contrarrestar ataques de drones ucranianos.

Según los sondeos, una mayoría de rusos critica duramente estas medidas, porcentaje que entre los más jóvenes y los estudiantes universitarios supera el 80 %.