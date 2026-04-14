La acumulación de productos del metabolismo favorece el deterioro cardíaco con la edad

Así, los investigadores han identificado que los productos de glicación avanzada (AGEs) -compuestos químicos derivados del metabolismo- hacen que las mitocondrias pierdan la capacidad de generar energía dentro de las células.

Este proceso tiene un efecto en cadena: el daño químico también afecta a los lisosomas, responsables de eliminar los componentes celulares dañados, y provoca una alteración progresiva del sistema de reciclaje celular.

Al mantenerse dicho estrés celular, una parte de los cardiomiocitos entra en un estado de senescencia -envejecimiento celular en el que las células detienen su división-, que les permite vivir, pero altera su función normal.

"Estas células, aunque no mueren, desarrollan cambios estructurales y funcionales importantes y adoptan un perfil proinflamatorio que se propaga localmente y contribuye al deterioro del corazón", explica la investigadora principal del grupo, la doctora Marisol Ruiz.

Los resultados del estudio abren la puerta a nuevas vías terapéuticas pensadas para prevenir o retrasar la insuficiencia cardíaca ligada a la edad.

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En concreto, los expertos instan a intervenir sobre los mecanismos implicados en la generación de AGEs y a restaurar la actividad digestiva de los lisosomas.

"La identificación de este mecanismo nos permite entender mejor cómo el envejecimiento favorece el inicio de una insuficiencia cardíaca y abre nuevas oportunidades para desarrollar terapias dirigidas a proteger el corazón", concluye Ruiz.