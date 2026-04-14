La armamentística rusa Rostec prueba un sistema para operar diez drones al unísono

"Rostec probó una tecnología de uso grupal de drones de asalto", señaló este martes la corporación en su canal de Telegram.

Según la compañía armamentista, "los equipos, creados sobre la base de drones Supercam, pueden intercambiar información sobre los objetivos en régimen automático", para lo cual fueron perfeccionados sus sistemas de intercambio de datos.

"El nuevo sistema ya superó las pruebas previas en el polígono. Los artefactos impactaron una serie de dianas exitosamente", añadió.

Rostec señaló que, "durante la prueba, el grupo de drones sobrevoló la zona en régimen de búsqueda de objetivos. El primer aparato que detectó el objetivo transmitió los datos al resto de los drones del equipo. Luego un operador humano confirmó el objetivo, que fue atacado por todos los drones del grupo".

"Esta tecnología permite a una sola persona operar al unísono diez drones. Tras la detección la red neuronal del sistema reconoce por si misma los objetivos y distribuye las misiones de los artefactos: en qué orden atacan y cuál de los drones controla la situación en el terreno", señaló la corporación.

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Rostec concluyó que el futuro esta tecnología "puede resultar eficaz para superar las defensas antiaéreas del enemigo, y para destruir de modo garantizado los objetivos más difíciles con un ataque concentrado".