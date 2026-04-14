La empresa mexicana Farmacias Similares lleva al Dr. Simi a Tokio en su estreno en Japón

“Es impresionante ver las reacciones de la gente”, comentó a EFE Víctor González Herrera, director general de Farmacias Similares y presidente ejecutivo de GPUPM, tras conocer, durante la ceremonia oficial de apertura, que más de 600 personas habían entrado ya a ver la tienda desde el pasado viernes.

La tienda 'pop-up', que estará abierta durante un mes frente al icónico centro comercial Shibuya 109, consta de tres plantas con experiencias interactivas, donde además se pueden comprar productos de mercadotecnia como peluches o mochilas del Dr. Simi.

“El Simi samurái es un 'hitazo'”, aseguró González Herrera, quien añadió que esta apertura también servirá al grupo para aprender qué funciona mejor de cara al público japonés y buscar socios en este mercado.

Una de las razones que argumentaron desde GPUPM para que Japón sea la puerta de entrada a Asia es que en este país, de igual forma que en México, son muy aficionados a este tipo de personajes, llamados 'yurukyara' en japonés, y que a menudo sirven como mascotas de marcas, tiendas y hasta gobiernos municipales.

“Los personajes son como parte de la cultura japonesa, por eso es seguro que la gente de Japón va a amar al Dr. Simi”, valoró a EFE Carina, una sobrecargo de vuelo cuya cuenta de Instagram, Carina y Simi, cuenta con más de 13.000 seguidores.

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La japonesa, que viaja por todo el mundo como parte de su trabajo, publica fotografías de sus peluches del Dr. Simi visitando países como Polonia, Rusia o Zimbabue y, aunque no recuerda la cifra exacta, calcula que ha llevado al doctor a más de 30 países diferentes.

“Quiero que mucha gente de Japón conozca al Dr. Simi, y también que sientan la ternura de su sonrisa y la bondad de su corazón”, añadió durante el evento oficial de inauguración.

Otro japonés con una profunda conexión con México es Furuya Yamato, dueño de la cadena de taquerías '3 Hermanos', quien comentó que, en su opinión, el Dr. Simi “es como un héroe” que ha ayudado mucho a todos los mexicanos y a su imagen dentro y fuera del país.

En este sentido, el presidente ejecutivo de GPUPM -compañía que colabora con EFE en la difusión de este contenido- considera que más allá de su faceta viral o su popularidad como mascota, lo que convierte al Dr. Simi en un éxito es precisamente su conexión con la gente, y quiso añadir que todos los peluches los crean en una fábrica que da empleo a personas con discapacidad.

“Cuando los famosos se enteran que hay un propósito, que al promocionarlo están ayudando a personas que normalmente no tienen trabajo y que son las más vulnerables en nuestro país y en el mundo, conectan mucho con la marca, y yo creo que ahí viene la magia del peluche”, concluyó.