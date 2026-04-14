Las bolsas europeas abren con leves alzas con una caída del crudo por el optimismo en Irán

En la apertura del mercado, la bolsa que más sube es la de Fráncfort, el 0,72 %; seguida de Madrid, con el 0,54 %; Milán, con el 0,49 %; París, con el 0,26 %; y Londres, con el 0,10 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,58 %.

Las esperanzas de un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán se han reavivado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el lunes que Irán se ha puesto en contacto con Washington para una nueva ronda de negociaciones, tras concluir sin acuerdo la del pasado fin de semana.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró también el lunes que las negociaciones con Irán no fueron un fracaso total e insistió en que "han avanzado mucho", a la espera de que Irán acepte los puntos clave de sus peticiones.

El vicepresidente reconoció la reapertura del estrecho de Ormuz como un punto clave para alcanzar un acuerdo, aunque dejó recaer la responsabilidad de este hecho sobre Teherán.

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En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró con una subida del 2,43 % este martes, impulsado por el optimismo de nuevas negociaciones entre EE. UU., e Irán tras el fracaso de la primera ronda de contactos; mientras el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,95 %; el parqué de Shenzhen se anotó el 1,61 %; y el Hang Seng a falta del cierre sube un 1,52 %.

En China, según datos oficiales publicados este martes, el valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo se redujo un 0,7 % interanual en marzo, hasta unos 2,23 billones de yuanes (326.438 millones de dólares, 277.564 millones de euros).

Los futuros de Wall Street avanzan leves subidas que son del 0,23 % para el Nasdaq, del 0,010 % para el Dow Jones de Industriales; y del 0,09 % para el S&P 500; después de que ayer cerraran con subidas del 1,23 %, del 0,63 %; y del 1,02 %, respectivamente.

En la apertura de sesión, el oro y la plata registran avances, que en el caso del metal dorado son del 0,94 %, con la onza en 4.812,7 dólares, mientras que la plata sube el 2,93 %, hasta los 77,88 dólares la onza.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 3,0448 %, y la del español hasta el 3,487 %.

El euro se aprecia frente al dólar un 0,28 %, y se cambia a 1,179 unidades, mientras que el bitcóin sube un 1,78 %; hasta los 93.319 dólares.