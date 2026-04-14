Las muertes por accidentes de tráfico en Cuba caen un 11 % en primer trimestre

Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial divulgados este martes en la prensa estatal, las motos, ciclomotores y peatones estuvieron involucrados en el 74 % de esos siniestros (1.234 en total), y dejaron un saldo de 1.154 lesionados.

Asimismo, las autoridades señalaron que las principales causas de los accidentes están asociadas a factores humanos como la falta de atención a la conducción, el irrespeto al derecho de vía o el exceso de velocidad.

Las provincias con las cifras más elevadas de accidentes fueron Las Tunas, Sancti Spíritus, La Habana, Villa Clara y Guantánamo; mientras que el sector estatal figura como el de mayor incidencia, con responsabilidad en la mitad de los hechos registrados.

Asimismo, continúa incrementándose en el país la circulación de motos, ciclomotores y triciclos eléctricos como alternativa de transporte, “medios que figuran entre los más vulnerables en materia de seguridad vial”, señalaron las autoridades cubanas.

También, indicaron una disminución de los accidentes ocasionados por desperfectos técnicos, así como aquellos que involucran vehículos de tracción animal o animales sueltos en la vía, y los asociados con el consumo de alcohol.

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Las muertes por accidentes de tráfico en Cuba incrementaron un 18,3 % en 2025 con respecto al año previo, había informado previamente la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

El Gobierno cubano también ha reconocido que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que inciden en los accidentes de tránsito.