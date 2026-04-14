Merz se opone a anexión de Cisjordania y ministro israelí le dice que el nazismo se acabó

"Señor canciller, los días en que los alemanes dictaban a los judíos dónde podían o no vivir han terminado y no volverán. No nos obligará a vivir en guetos de nuevo, y mucho menos en nuestra propia tierra", escribió de madrugada Smotrich en X, etiquetando a Merz.

"Nuestro regreso a la Tierra de Israel —nuestra patria bíblica e histórica— es la respuesta a cualquiera que haya intentado o intente destruirnos, y no nos disculpamos por ello ni por un instante", añadió el ministro, que además acusó a los miembros de Hamás de ser "los nazis" de ahora.

En una llamada telefónica el lunes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Merz le invitó a mantener "conversaciones de paz" con el Ejecutivo libanés y a abandonar los ataques al país vecino, y añadió que "no debe haber una anexión 'de facto' de Cisjordania", un mensaje que después repitió en X.

Sobre Europa, Smotrich añadió que no aceptarán "instrucciones de líderes hipócritas" ni de un continente que "está perdiendo su conciencia y su capacidad de distinguir entre el bien y el mal".

Sin embargo, desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y de la guerra israelí que ha devastado la Franja de Gaza, Alemania ha mostrado un apoyo férreo a Israel, suprimiendo protestas propalestinas en el país, y solo suspendiendo parcialmente las exportaciones de armamento durante cuatro meses en agosto de 2025.