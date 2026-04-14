Muere el escritor Ian Watson, gran maestro británico de la ciencia ficción

Gran maestro de la European Science Fiction Society, fue autor de una treintena de novelas, una quincena de libros de relatos y un poemario, entre otras obras.

Entre sus trabajos más destacados figuran 'The embedding', de 1973, y 'The Jonah kit' (1975). Participó, con Stanley Kubrick, en el proyecto de guión de 'A.I. Artificial Intelligence', película finalmente dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 2001.

Fue distinguido, entre otros premios, con el prestigioso John W. Campbell Memorial de ciencia ficción (1974), y estaba muy vinculado al festival Celsius de Avilés (España) de literatura fantástica. Estaba casado desde 2013 con su codirectora, Cristina Macía.

"Lamentamos muchísimo informar del fallecimiento de nuestro querido Ian Watson", anunció el festival en la red social X, un "extraordinario escritor y pieza clave" del certamen.

En la esquela figura su última petición, por expreso deseo del fallecido, de que no se compren flores en su memoria, sino libros.