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14 de abril de 2026 - 00:10

Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes

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Redacción América, 13 abr (EFE).- Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, murió este lunes a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza, informó su mánager William Ramirez.

Por EFE

"Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español", prosiguió el mensaje.

Fundado en 1979, Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como 'Lamento Boliviano' y 'La muralla verde'.

Con la muerte de Staiti, no sobrevive ninguno de los miembros originales de la banda, pues el vocalista y bajista Marciano Cantero y el baterista Daniel Piccolo fallecieron en 2022.