Opositor venezolano dice que es necesario que EEUU levante sanciones contra Banco Central

A través de un comunicado de prensa, el exdiputado señaló que el retiro de estas medidas debe ser complementado con la recuperación de la autonomía del BCV, lo que debe garantizar que se detendrá el financiamiento del déficit fiscal al Ejecutivo con emisión de dinero digital "sin respaldo", el cual, sostuvo, es altamente inflacionario.

"Con alta inflación no habrá estabilización, ni recuperación", añadió el opositor, pues el índice nacional de precios al consumidor cerró el 2025 en más de 400%.

Igualmente, indicó que el Banco Central de Venezuela debe articular la unificación cambiaria, promover la libre oferta de divisas, darle transparencia a la fijación de precios y desmontar el control de cambio.

En 2019, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra el BCV al afirmar que mantenía en el poder a Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero pasado por tropas militares.

El entonces asesor presidencial de Donald Trump, John Bolton, explicó en ese momento que habría "restricciones de transacciones de Estados Unidos al Banco Central de Venezuela", al que prohibió el acceso a los dólares estadounidenses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta el momento, el Gobierno de Trump no ha informado sobre un posible levantamiento de sanciones contra el BCV.

Desde la captura de Maduro, Venezuela y Estados Unidos restablecieron sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, lo que ha impulsado la reforma de la Ley de Hidrocarburos y de Minas para atraer la inversión extranjera en el país suramericano.

El lunes, El Gobierno venezolano firmó un acuerdo que expande las operaciones de la compañía estadounidense Chevron para aumentar la producción petrolera en la nación caribeña.