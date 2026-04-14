Petro desautoriza la subida de aranceles al 100 % para los productos importados de Ecuador

"No hay aranceles 100 %, ministra de Comercio, no somos tan brutos; todo lo que sea necesario para Colombia, 0 %, entra", manifestó Petro en un consejo de ministros que celebró en la localidad de Ipiales, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

La ministra anunció el pasado 10 de abril que Colombia elevaría del 30 al 100 % los aranceles a las importaciones ecuatorianas en respuesta a la decisión del país vecino de subir del 50 al 100 %, a partir del 1 de mayo, la "tasa de seguridad" impuesta por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, en una nueva escalada de la guerra comercial.

El mandatario ecuatoriano alega que Colombia no hace lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común de 586 kilómetros, donde operan bandas del crimen organizado, y por eso decidió imponer ese arancel llamado "tasa de seguridad".

Tras esa decisión de Ecuador, la ministra Morales señaló en un comunicado que ante el "endurecimiento en el frente comercial" ordenado por el Gobierno de Noboa, Colombia decidió nivelar "con la nueva tarifa planteada por Ecuador" los aranceles a las importaciones, medida que Petro desautorizó hoy.

El mandatario también dio instrucciones a su ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, para producir en el país todo lo que era importado de Ecuador y que se pueda hacer en Colombia, recurriendo incluso a subsidios, "para que salga más barato".

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Igualmente planteó una sustitución de mercados en la que Venezuela podría comprar los productos colombianos que no puedan entrar a Ecuador por los elevados aranceles.

"Todo lo que se produzca en Colombia y no se pueda exportar a Ecuador por el arancel, debe exportarse a Venezuela, que lo están necesitando", argumentó Petro.

Según el mandatario la crisis actual es culpa de "los extranjeros" que quieren sembrar divisiones entre Colombia y Ecuador, "y que nos matemos", por lo que alertó para no caer "en esa trampa, porque si nos dividimos perdemos el poder, que Bolívar anunció".