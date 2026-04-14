Salvadoreño herido por ICE en California fue entregado al FBI tras salir del hospital

Carlos Iván Mendoza Hernández, de 36 años, fue herido el pasado 7 de abril, después de ser detenido por agentes cerca de la Interestatal 5 en la ciudad de Patterson, a unos 144 kilómetros al sur de Sacramento, capital de California.

El director interino del ICE, Todd Lyons, afirmó en un comunicado la semana pasada que los agentes del ICE efectuaron disparos defensivos después de que Mendoza Hernández intentara atropellar a uno de los agentes.

Sin embargo, el abogado de Mendoza Hernández, Patrick Kolasinski, aseguró que Mendoza Hernández movió su vehículo después de recibir el primer disparo.

El inmigrante de origen salvadoreño y padre de una niña ciudadana estadounidense era buscado por una supuesta acusación de asesinato en su país y por estar relacionado con las pandillas. Estas acusaciones han sido negadas por él y su abogado.

Asimismo, describió al inmigrante como un hombre trabajador y amoroso con su familia.

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Kolasinski dijo a CNN que Mendoza, quien se sometió a tres cirugías por múltiples heridas de bala, fue dado de alta el lunes y entregado a la custodia del FBI sin que se le hubiera dado aviso a su familia.

El caso ha estado marcado por la incertidumbre y por narrativas contradictorias.

Las autoridades migratorias han estado bajo el escrutinio público después de que agentes dispararon mortalmente contra dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado en medio de los agresivos operativos en Minnesota.