Sánchez asegura que "las olas se pueden parar", tras el triunfo de Magyar en Hungría

Sánchez, que se encuentra de visita oficial en China, hizo referencia en una rueda de prensa a las dos cumbres internacionales que esta semana reunirán a dirigentes progresistas de todo el mundo en Barcelona, y sobre las que subrayó que el mensaje es claro: "las olas se pueden parar".

"Es importante que los gobiernos y partidos progresistas nos unamos para trasladar a la ciudadanía que pertenecemos a algo que va más allá de la política doméstica y de nuestras fronteras", indicó el jefe del Ejecutivo.

A su juicio, el punto de enlace entre todos ellos es tener una mirada positiva, humanista, de avance y compromiso ante los retos que tiene la humanidad por delante.

El gobernante español apeló a mostrar una unión frente a aquellos que hacen del odio, la fragmentación o la polarización su forma de entender y practicar la política, ya sea a nivel nacional o internacional.

Seguidamente, se mostró "muy contento" por el resultado de las elecciones en Hungría, que se saldaron con la victoria del partido opositor húngaro Tisza, del conservador Péter Magyar, frente a Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán.

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La Global Progressive Mobilisation, un evento promovido por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, tendrá lugar en Barcelona los días 17 y 18 de abril con la asistencia de líderes de varios continentes que se ofrecerán como "dique de contención" contra el auge de la extrema derecha y la deriva belicista en el mundo.

El sábado 18 de abril también está prevista la IV Reunión en Defensa de la Democracia, un encuentro institucional en el que participará Sánchez junto a los presidentes de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; del Consejo Europeo, António Costa; y de México, Claudia Sheinbaum, entre otros.