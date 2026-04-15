Acusan al creador de SantaCon de usar fondos benéficos del evento para gasto personal

Stefan Pildes, de 50 años y de Nueva Jersey, está acusado de fraude electrónico por malversar la mitad de los 2,7 millones de dólares que generó el evento entre 2019 y 2024, y "donar solo una pequeña fracción" de esa recaudación supuestamente benéfica, según un comunicado del Departamento de Justicia.

SantaCon es una vistosa jornada de fiesta navideña que siempre acapara portadas, aunque en esencia se trata de una fiesta más, en la que miles de asistentes vestidos de Papá Noel se dedican a ir de bar en bar.

"Entre otras cosas, Pildes gastó la recaudación de SantaCon en amplias renovaciones en propiedades junto a un largo en Nueva Jersey, entradas de conciertos, vacaciones de lujo, comidas extravagantes y un vehículo de lujo", pese a que afirmaba no recibir compensación del evento.

El hombre era presidente y controlaba la empresa sin ánimo de lucro que organiza SantaCon, llamada Participatory Safety, y esta recibía el importe de las entradas del evento, así como comisiones de los locales participantes.

Aunque promocionaba el evento como "una convención de Santa Claus benéfica, apolítica y sin sentido" en su página web, y prometía distribuir las comisiones a entidades caritativas, Pildes transfirió la mitad del dinero a otra empresa suya que no tenía nada que ver, indica la Fiscalía.

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"Pildes supuestamente robó la Navidad a decenas de miles de víctimas y robó a empresas de caridad locales más de un millón de dólares", indicó el director asistente del FBI, James Barnacle Jr, en la nota.

El acusado, de ser declarado culpable del delito, afronta una sentencia de hasta 20 años de cárcel.