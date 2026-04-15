Al menos seis casos de feminicidios en El Salvador en lo que va de 2026, según una ONG

De acuerdo el reporte de la organización de mujeres, elaborado con el monitoreo y análisis de la información en medios de comunicación locales, en enero se registró un feminicidio y una muerte violenta, en febrero una muerte violenta y en marzo dos muertes violentas y un feminicidio.

Del total de los crímenes, uno fue cometido con arma de fuego, una asfixia y cuatro de los hechos reportados fueron perpetrados con "otros objetos".

Además, dos casos fueron perpetrados por la pareja de la víctima, uno por "un conocido" y en cuatro hechos se desconoce el perpetrador, según Ormusa.

Recientemente, la organización de mujeres reportó al menos cinco casos de violencia intrafamiliar en El Salvador, ocurridos entre el 1 de enero y el 24 de febrero de este año.

La ONG señaló que los casos, reportados por la Policía Nacional, "también se pueden considerar intentos de feminicidios" y apuntó que "la violencia intrafamiliar se presenta en distintas zonas del país, lo que confirma su carácter estructural derivado de patrones culturales discriminatorios contra las mujeres".

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"El incremento registrado en febrero evidencia una tendencia preocupante en un período corto de tiempo, lo que constituye una alerta temprana de la violencia de género en el ámbito de la familia, desde el análisis de riesgo feminicida", alertó Ormusa.

En El Salvador, las autoridades no catalogan los asesinatos de mujeres como feminicidios y no brindan estadísticas sobre este tipo de muertes.

Además, las instituciones salvadoreñas han puesto bajo secreto o niegan el acceso a datos de violencia, incluida la información sobre muertes violentas de mujeres.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró en enero pasado que "el 90 %" de casos de homicidios en El Salvador "se deben ahora a violencia doméstica" o a "peleas entre amigos relacionadas con el alcohol", esto luego de que su Gabinete de Seguridad revelara que el 2025 cerró con 82 homicidios, 32 menos que en 2024.

Entre tanto, el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró en su momento que de los 82 homicidios "43 están relacionados con intolerancia social, 31 con intolerancia familiar y 8 con delincuencia general" e indicó que "más del 50 % de estos 82 homicidios están relacionados con la ingesta de alcohol previo al homicidio".

Sin embargo, ni el presidente ni el ministro brindaron más detalles sobre los casos de violencia intrafamiliar reportados, tampoco anunciaron acciones o un plan para prevenir este fenómeno.

Al menos 26 casos de feminicidios se presentaron en El Salvador en 2025, un 33 % menos que en 2024, según datos de Ormusa.