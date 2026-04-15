Al menos tres paramédicos muertos y seis heridos en un cuádruple ataque israelí en Líbano

Primero, un equipo de la Autoridad Sanitaria Islámica fue atacado cuando trataba de rescatar a los heridos en un ataque inicial, lo que causó la muerte de un sanitario y la desaparición de un segundo, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.

Un segundo grupo de la misma organización llegó al lugar para rescatar a sus compañeros y fue también bombardeado, sumando tres paramédicos heridos.

"En un tercer intento de rescate, dos ambulancias pertenecientes a la Asociación de Exploradores Risala y del Servicio de Ambulancias de Nabatieh se dirigieron al sitio. También ellos fueron atacados, resultando en el fallecimiento de dos paramédicos y heridas a otros tres", se indica en la nota.

El Ministerio de Salud Pública, al que pertenece el Centro de Operaciones de Emergencia, condenó este "crimen flagrante" y denunció que los trabajadores sanitarios se han convertido en objetivos "directos" de los bombardeos, en violación de todas las normas de la ley humanitaria internacional.

Este mismo miércoles, el Ministerio de Exteriores anunció que ha presentado una queja ante la ONU contra los ataques sin precedentes de hace una semana y también contra las acciones que tienen como objetivo trabajadores e instalaciones sanitarias.

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Según sus datos, desde el pasado 2 de marzo fueron atacados 17 centros hospitalarios y 101 equipos de emergencias como ambulancias.

Además, al menos 91 personas relacionadas con el sector murieron y otras 214 resultaron heridas en el mismo periodo.