CICR denuncia el "desprecio por la dignidad humana" mostrado en 3 años de guerra en Sudán

En una declaración escrita con motivo del aniversario, Spoljaric recordó que millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, mientras la violencia sexual "se ha convertido en endémica".

Por otro lado, los ataques generalizados contra infraestructuras civiles y servicios esenciales, incluidos hospitales, han provocado que áreas completas sean inhabitables.

Spoljaric alertó sobre el creciente uso de drones y armamento avanzado contra los civiles, y señaló que el personal humanitario también ha sido objeto de ataques reiterados, con más de veinte trabajadores y voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja asesinados en los tres años de conflicto.

"El mundo no puede seguir mirando hacia otro lado ante los horrores infligidos a la población civil sudanesa", destacó la presidenta de CICR, quien hizo un llamamiento a las partes en conflicto a que respeten y garanticen el respeto de las normas de la guerra.

"Cada día de inacción cuesta más vidas civiles, profundiza el sufrimiento y reduce las posibilidades de alcanzar la paz", concluyó.

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Investigadores de la ONU han acusado a las dos partes en conflicto -ejército y paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)- de posibles crímenes de guerra.

En el caso de las FAR, las investigaciones de Naciones Unidas también han advertido indicios de posible genocidio durante la toma el pasado año de la ciudad de Al Fasher, en la región de Darfur.