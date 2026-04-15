Detenido en Madrid un prófugo de la banda criminal francesa DZ Mafia condenado a 25 años

El arrestado estaba buscado desde mayo pasado por su participación en un doble homicidio cometido en 2019 en el contexto de rivalidades entre bandas de narcotraficantes en Marsella (sur de Francia), según informó la Policía española este miércoles.

Durante su detención, el arrestado portaba documentación falsa perteneciente a una de las identidades que usaba como medida para no ser localizado por las autoridades policiales.

La DZ Mafia es la organización criminal más relevante para la policía francesa debido a su implicación en delitos graves, especialmente tráfico de drogas, armas y episodios de violencia urbana.

Originaria de varias periferias de París y Lyon, e implantada en barrios de Marsella, la organización ha sido vinculada con una serie de enfrentamientos armados y asesinatos por encargo que han generado gran alarma en la opinión pública.