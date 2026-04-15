El argentino Lucas Carrieri traslada los videojuegos a la pasarela española

Sobre la pasarela de Barcelona (noreste) exhibió mucha línea curva, patrón redondeado y mezcla de negro y colores vistosos.

"Estoy contento. Este nuevo lugar en el que se ubica la pasarela, junto al mar, es imponente", confesó el diseñador original de Rosario (Argentina), que vive desde hace tres años en España.

Sobre el ecosistema de la moda en Argentina, explicó que está "muy mal", a pesar de la "identidad y el diseño potente de moda y creatividad" que sigue intentando abrirse camino en su país.

"No hay espacio para la cultura por parte del Gobierno, pero el talento sigue existiendo", lamentó.

Convencido del uso de tejidos sobrantes y del 'upcycling' (elevar una pieza de segunda mano con nuevos tejidos o elementos que le vuelven a dar vida), para esta colección colaboró con Humana.

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El joven es también un militante de la moda "sin género". "No pienso en sexo o género, sino en prendas que gusten, sienten bien y sean cómodas para quien las elija", defendió.

El proyecto de moda 'Carrieri' nació en 2022 como parte del desarrollo de su trabajo final de Grado en Diseño de Moda en Argentina, aunque donde encontró su casa de desarrollo profesional es en Madrid y Barcelona.

En la segunda jornada de 080 Barcelona Fashion, una plataforma de moda que impulsa la transformación del sector de la moda, tanto a nivel nacional como internacional, también se podrán ver las últimas colecciones de Boulard, AAA Studio, Txell Miras, Victor Von Schwarz, XV Strange y, el plato fuerte, Dominnico.