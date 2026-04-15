El euro se mantiene estable frente al dólar ante negociaciones entre EE.UU. e Irán

Berlín, 15 abr (EFE).- El euro se cambiaba este miércoles ligeramente por debajo de los 1,18 dólares que superó la víspera, en una jornada en la que el petróleo brent volvió a repuntar, ante la incertidumbre sobre las negociaciones entre Irán y EE.UU., de las que se espera que se reanuden en los próximos días.