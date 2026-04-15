El mayor grupo rebelde de la RDC se incorpora al mecanismo que verifica el alto el fuego

El acuerdo ha sido rubricado este miércoles en Suiza, donde una delegación de este grupo rebelde mantiene negociaciones desde el lunes con enviados del Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC), como parte de un proceso de paz mediado por Catar.

Según el entendimiento al que se ha llegado, el mecanismo para la verificación del cumplimiento del alto el fuego incorporará a representantes del AFC/M23, lo que formaliza su rol en estas tareas y se espera reduzca los riesgos de acciones violentas.

El mecanismo, que opera en colaboración con la fuerza de paz de Naciones Unidas (MONUSCO) tiene una naturaleza técnico-militar y al crearse fue constituido por oficiales de los países de la Región de los Grandes Lagos, en particular de Ruanda, Uganda y Burundi, además de la RDC.

En una publicación en la red social X, el grupo rebelde indicó que el mecanismo en cuestión apoyará los esfuerzos de paz y supervisará territorios claves, incluida Uvira (una localidad estratégica y cercana a la frontera con Burundi), que habría caído bajo su control y del que luego se retiró.

El AFC/M23 y el Gobierno congolés tienen previsto reunirse en Suiza hasta el viernes, según indicaron fuentes gubernamentales, en lo que constituye la novena ronda de discusiones entre las principales partes del conflicto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las negociaciones, que empezaron hace un año, se habían realizado hasta ahora en Catar, pero debido al conflicto armado en Oriente Medio se han trasladado en esta ocasión Suiza.

Los esfuerzos por la paz de los últimos meses hicieron posible cierta reducción de los combates y violencia contra la población civil, pero no se ha conseguido un cese total de las hostilidades, con acusaciones cruzadas entre las partes de ser los responsables.

Tampoco se ha cumplido la exigencia del Gobierno congoleño de que las fuerzas del M23 se retiren de los territorios que controlan en el este del país, incluidas las ciudades de Goma y Bukavu, capitales de Kivu Norte y Sur, respectivamente; que capturaron a principios del año pasado.

Desde 1998, el este de la RDC, el país más grande de África, vive un conflicto alimentado por una multitud de grupos rebeldes que se enfrentan al Ejército, pese al despliegue de fuerzas de paz de Naciones Unidas.