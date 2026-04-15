El mundo encara guerra de Irán con deuda muy elevada y pc margen fiscal, advierte el FMI

El informe, que puntualiza que la dinámica de la deuda mundial en 2025 siguió empeorando, pone a las autoridades ante el dilema de "elegir entre proteger a sus poblaciones de los repuntes de precios y preservar su espacio fiscal" debido a la disrupción en el suministro energético y el endurecimiento de condiciones financieras que está deparando el conflicto iniciado por EE.UU. e Israel.

Hay que sumar el aumento adicional del déficit que está suponiendo el incremento generalizado del gasto en defensa en un contexto marcado por nuevas e insistentes tensiones geopolíticas.

La deuda pública mundial alcanzó aproximadamente el 94 % del PIB en 2025 y, si no se modifican las políticas actuales, superaría el 100 % del PIB para 2029, un nivel no visto desde el final de la II Guerra Mundial.

El organismo estima que si el conflicto en torno a Irán se prolonga, la deuda global en riesgo, el baremo que usa el FMI para medir la probabilidad de que se deterioren en el futuro los coeficientes de deuda-PIB, podría aumentar en 4 puntos porcentuales adicionales.

"Requiere esfuerzo, pero es factible orientar la ayuda (estatal) de tal manera que se evite utilizar recursos fiscales de un modo excesivo, regresivo o difícil de revertir posteriormente, y, al mismo tiempo, salvaguardar la salud fiscal. Esto exige, en ciertos casos, básicamente reasignar fondos, una medida que a veces resulta muy dolorosa, pero que constituye el único camino viable si el espacio fiscal es muy limitado", explica en entrevista con EFE Rodrigo Valdés, director de Asuntos Fiscales del FMI.

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Valdés cree que si se dispone de un mayor margen fiscal, conviene resaltar un segundo mensaje de relevancia; no es necesario caer en excesos.

"De hecho, no resulta beneficioso para la economía intentar aplicar un estímulo fiscal desmedido, dado que nos enfrentamos a una crisis de oferta, y no a una de demanda. Por consiguiente, no es posible neutralizar la totalidad de sus efectos", añade el exministro de Hacienda chileno.

De este modo, Valdés subraya el peligro que conlleva que los Gobiernos acaben generando mayor demanda frente a una oferta -en este caso de hidrocarburos- temporalmente estrangulada por el cierre del estrecho de Ormuz, lo que podría deparar aún más inflación.

"Así pues, la intervención fiscal debe ceñirse a esta lógica: ser selectiva, dirigida a grupos específicos y de carácter temporal y, desde una perspectiva macroeconómica, adoptar una postura más pasiva, si se quiere, dentro del ciclo económico", añade el economista, que apunta que, por muy duro que resulte el shock de oferta, no hay que olvidar la necesidad de mejorar al mismo tiempo los balances de deuda pública.

El Monitor Fiscal subraya también que no solo el nivel de deuda es preocupante, también la trayectoria, ya que, con el alza global de tipos los financiamientos se han encarecido, mientras que los déficit primarios se han vuelto "estructuralmente más amplios" y los mercados se han vuelto más sensibles para con la salud fiscal de los estados, por lo que el margen para reordenar los balances se está estrechando.

El informe destaca que EE.UU. está incurriendo en déficits sumamente elevados -7-8 % del PIB- en condiciones cercanas al pleno empleo, sin contar con un plan de consolidación creíble en el horizonte y con una deuda que, según proyecciones del FMI, pasará del 124 % del PIB actual al 142 % para 2031.

El organismo hace hincapié en que la gran ley de recorte fiscal que impulsó Donald Trump va a añadir anualmente alrededor del 0,75 % del PIB al déficit primario.

China prosigue con su expansión fiscal, incurriendo en déficits del 8 % para reavivar el consumo y combatir la deflación, y su deuda en el próximo lustro alcanzaría el 127 % de su PIB.

El balance de Japón -el país con la mayor deuda del mundo desarrollado al estar en torno al 230 % de su PIB- ha mejorado pero los rendimientos que paga están en niveles récord, lo que suscita temor a posibles contagios, mientras que Europa se mantiene en el escenario de 2025, con menor disciplina deficitaria por el alza en el gasto de defensa, un espacio fiscal más estrecho y una población envejecida.

A su vez, las economías emergentes, mucho más expuestas a los estragos de la guerra contra Irán, cuentan en general con aún menos colchón fiscal, vencimientos de deuda más cortos y primas de riesgo más elevadas.

Dentro de este grupos, los países de bajos ingresos sufren una presión aún mayor con los rendimientos en niveles récord y una disminución de las ayudas al desarrollo.