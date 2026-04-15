El Parlamento taiwanés reanuda las negociaciones sobre aumento adicional del gasto militar

La comisión de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional, encargada de debatir este proyecto, tiene previsto reunirse a las 15:00 horas (07:00 GMT) de hoy, según un aviso publicado en el sitio web del Yuan Legislativo (Parlamento).

Chen Pei-yu, legisladora del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), declaró este lunes que su grupo actuará con "cautela y optimismo" durante las conversaciones, e instó al presidente del Parlamento, Han Kuo-yu (KMT), a "dar un paso al frente" para defender el presupuesto "en favor del pueblo taiwanés", indicó la agencia CNA.

Estas negociaciones se reanudarán en medio de las crecientes tensiones entre el oficialismo y la oposición, que aún no han alcanzado un consenso sobre la cuantía ni el alcance del citado presupuesto.

La versión del Ejecutivo, enviada al Legislativo en noviembre del año pasado y que tiene el respaldo de la Administración estadounidense, abarca ocho años (2026-2033) y cuenta con una dotación de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.534 millones de dólares).

El plan busca financiar adquisiciones de armamento -tanto ya anunciadas como futuras- y programas de producción conjunta con Estados Unidos para reforzar la defensa aérea de la isla, la capacidad antiblindaje y los sistemas de drones, entre otros ámbitos.

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Por su parte, la versión del PPT, que fue presentada el 26 de enero, limita el gasto en armamento a 400.000 millones de dólares taiwaneses (12.651 millones de dólares) hasta 2033, mientras que la del KMT, desvelada el 5 de marzo, establece un tope de 380.000 millones de dólares taiwaneses (12.018 millones de dólares) de aquí a 2028.

La falta de acuerdo en torno a estas propuestas sucede en pleno incremento de la presión militar de China, que considera a Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

Las conversaciones se celebrarán además cinco días después de la reunión en Pekín entre la presidenta del KMT, Cheng Li-wun, y el mandatario chino y secretario general del Partido Comunista (PCCh), Xi Jinping, el primer encuentro entre los máximos dirigentes de ambas formaciones en casi una década.

La líder opositora figura entre las voces más críticas con un aumento "excesivo" del gasto en Defensa, al sostener que es el diálogo, y no la disuasión militar, lo que permitirá evitar un conflicto armado en el estrecho.