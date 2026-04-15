El Senado rechaza una resolución para impedir que Trump ordene nuevos ataques contra Irán

La votación en la Cámara Alta, donde los republicanos tienen mayoría, fracasó por 47 votos contra 52.

El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, se unió a los demócratas para apoyar la resolución; el senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania, votó en contra y el senador Jim Justice, republicano por Virginia Occidental, no votó.

La iniciativa, impulsada por la oposición demócrata, buscaba invocar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que exige la autorización del Congreso para iniciar hostilidades en otro país.

No es la primera vez que el Senado rechaza una resolución sobre la guerra de Irán, ya que le pasado 4 de marzo sucedió lo mismo, y un día después se repitió la negativa en el Cámara de Representantes.

Pese a que los legisladores republicanos están empezando a poner distancia y mostrar sus diferencias con la decisión de Trump de iniciar una guerra con Irán, lo cierto es que aún están muy lejos de apoyar las resoluciones de los demócratas.

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Representantes demócratas, por su parte, mantienen su estrategia de ofensiva contra la guerra en Irán y de forzar a los republicanos a definirse, ya que cada semana presentarán en el Senado una resolución de poderes de guerra para frenar la ofensiva de Trump, mientras continúe abierta la operación en Oriente Medio.

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine encabeza la propuesta sobre una guerra que considera "ilegal, que no es popular y que está resultando un desastre para los estadounidenses y sus familias", según explicó a EFE.

La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 defiende la necesidad de que cualquier intervención militar en el exterior requiera la autorización del Congreso.

También exige que los presidentes retiren las fuerzas estadounidenses de cualquier conflicto no autorizado por el Congreso en un plazo de 60 días, prorrogables por 30 días si el presidente certifica ante la Cámara que se trata de una "necesidad militar ineludible".

Poco después de que comenzara la guerra, Trump predijo que terminaría en cuatro o cinco semanas, pero ahora los legisladores se enfrentan al plazo legal de 60 días, que vence el próximo 1 de mayo.

Este miércoles el mandatario aseguró que la guerra está "muy cerca de terminar" en una entrevista con Fox Business, mientras sigue vigente el bloqueo naval que impuso a Irán en el estrecho de Ormuz y envía miles de soldados más a Oriente Medio.