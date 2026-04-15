El SP&500 vuelve a sobrepasar los 7.000 puntos a las puertas de su máximo histórico

A las 12:23 hora local (16:23 GMT), el selectivo índice de la bolsa de Nueva York llegó a cotizar en 7.001 puntos, superando la barrera de los 7.000 puntos por segunda vez en su historia.
Pocos minutos más tarde, el índice se moderó ligeramente.
El Standard & Poor's 500 alcanzó su cota más alta el pasado 28 de enero, cuando llegó a los 7.002,28 puntos, antes de que comenzaran las actuales tensiones geopolíticas.
Desde la caída a menos de 5.000 puntos del S&P 500 en abril de 2025, el índice escalando casi un 30 % en los últimos doce meses.
Wall Street atraviesa estos días una tendencia alcista, con optimismo de los inversores precisamente por el posible fin del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.
El S&P 500 encadena 9 de las últimas 10 sesiones en verde, mientras que el índice tecnológico Nasdaq mantiene una racha de 10 sesiones seguidas con ganancias.