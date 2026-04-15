El Tesoro de EE.UU. flexibiliza bloqueo a CIBanco para concluir su liquidación en México

“Para facilitar los esfuerzos del Gobierno de México para liquidar y disolver CIBanco, FinCEN considera apropiado modificar la orden para permitir ciertas transferencias de fondos”, señaló en su nueva orden.

Este proceso se da luego de que la misma autoridad cerró en 2025 el acceso al sistema financiero estadounidense por presuntos vínculos con el lavado de recursos ligados al tráfico ilícito de opioides.

Es así que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) enmendó la orden emitida en junio de 2025 para permitir las transferencias “ordinariamente incidentales y necesarias” para liquidar a CIBanco, siempre que el liquidador nombrado por el Gobierno de México determine que son necesarias y que no estén prohibidas por otras leyes.

El resto de las restricciones quedó sin cambios.

En su publicación en X, el Tesoro señaló que antes había cortado el acceso de CIBanco al sistema financiero de Estados Unidos tras concluir que la entidad facilitó el lavado de ganancias ilícitas de opioides y recordó que el Gobierno mexicano asumió el control del banco.

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Añadió que la resolución subraya el compromiso compartido de ambos países para proteger sus sistemas financieros frente a carteles y narcotraficantes y exigir responsabilidades a quienes los faciliten.

El caso comenzó el 25 de junio de 2025, cuando FinCEN identificó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como instituciones de “preocupación principal” en materia de lavado vinculado al tráfico ilícito de opioides, en las primeras acciones tomadas bajo la ley “FEND Off Fentanyl”.

Para CIBanco, el Tesoro afirmó que la institución facilitó operaciones relacionadas con los carteles del Golfo, Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación, así como pagos a empresas chinas ligadas al envío de precursores químicos.

Tras esos señalamientos, las tres firmas negaron las acusaciones y el Gobierno de México dijo entonces que actuaría si recibía pruebas, mientras que CIBanco presentó una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra el Tesoro y el FinCEN, alegando que su exclusión equivalía a una “pena de muerte” institucional.

Aun así, el regulador, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam y, por separado, de Vector, para sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales con el fin de proteger a ahorradores, acreedores y al sistema financiero.

El proceso avanzó en octubre de 2025, cuando CIBanco solicitó la revocación de su licencia para operar como institución de banca múltiple; la CNBV la aprobó y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) asumió su liquidación.

Desde esa fecha dejaron de realizarse operaciones bancarias ordinarias, mientras comenzó el pago a ahorradores.

La regla divulgada este 15 de abril añade que México ya intervino la operación, tomó el control de la administración, supervisó la venta de los principales activos y adoptó medidas para que esas ventas no generaran riesgos adicionales de lavado para el sistema financiero estadounidense.