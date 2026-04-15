Encuentran en Madrid un cadáver que podría ser el de una colombiana desaparecida

El cadáver fue encontrado a finales del mes pasado en las inmediaciones de la autopista R-2 de Madrid y, a falta del resultado de las pruebas de ADN, las fuentes subrayan que "todo apunta" a que el cadáver encontrado en Madrid es el de Orlinda, la mujer desaparecida, y ya se lo han comunicado a la familia.

Orlinda, nacida en Cali, desapareció hace diez meses en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde hacía escala procedente de Ibiza, isla a la que viajó para visitar a unos familiares, y antes de embarcarse en un vuelo con destino a su país.

Según publica el diario 'El Mundo', la investigación policial descarta una muerte violenta, ya que la mujer padecía un deterioro cognitivo y pudo despistarse al salir al exterior del aeropuerto.

El hallazgo del cadáver se produjo de manera fortuita por parte de operarios que se encontraban realizando tareas de desbrozo y mantenimiento en las inmediaciones del peaje de la R-2, a unos seis kilómetros del aeropuerto.

Las cámaras de seguridad captaron a la mujer en una rotonda cercana al aeropuerto, donde intentaba detener un vehículo, tras lo que habría emprendido un camino a pie por las inmediaciones del aeropuerto.