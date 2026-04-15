Familiares denuncian en Fiscalía torturas contra detenidos en cárceles en Venezuela

Andreína Baduel, activista y hermana del preso político Josnars Baduel, dijo a la prensa que siguen sin recibir "respuesta oportuna" de la represión registrada la semana pasada dentro de la cárcel Rodeo I, a las afueras de Caracas, donde una protesta de detenidos extranjeros terminó entre gases y maltratos, según denunciaron los familiares.

A las afueras del MP, Baduel dijo que entregarían "un documento con 12 petitorios donde pedimos una investigación independiente".

También exigió que la Fiscalía, ahora dirigida por el recién designado Larry Devoe, publique los videos de la protesta dentro de la cárcel, luego de que esta institución asegurara que investigó el caso y verificó el cumplimiento de los "procedimientos y protocolos de rigor" dentro de la prisión.

Baduel, junto a un grupo de familiares, ingresó a la sede de la institución para entregar el petitorio, mientras el resto de los manifestantes se concentraron frente a la sede de la Fiscalía, donde protestaron con pancartas y fotografías de los presos políticos.

En la protesta pidieron el cierre de los "centros de tortura", como llaman a las cárceles, en particular de El Rodeo I, donde hay al menos 24 presos extranjeros, 20 de ellos colombianos, según los registros de esta organización.

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Por su parte, Jessica Castro, sobrina del detenido Gustavo Hernández, denunció que continúan los tratos crueles contra los detenidos dentro de la cárcel, entre los que señaló la limitación de alimentación solamente cuatro días por semana, así como mantenerlos desnudos en áreas de castigo, entre otros maltratos.

"Necesitamos y exigimos que la Cruz Roja Internacional ingrese porque necesitamos que ellos mismos hagan un informe de qué es lo que necesita cada uno de nuestros muchachos. No podemos dejar que mueran bajo el régimen como ha pasado con muchos otros", reclamó.

Según informó el Clipp, el miércoles pasado los detenidos de El Rodeo I iniciaron una protesta para reclamar las condiciones de encarcelación, incluyendo la falta de saneamiento en sus celdas, donde -aseguraron familiares- tienen letrinas abiertas.

El reclamo, dijo la ONG, culminó con una represión en la que se habría usado gas lacrimógeno y gas pimienta, causando asfixia en algunos detenidos. Posteriormente, se impidió la visita de varios familiares, incluyendo a Baduel, por denunciar el hecho.