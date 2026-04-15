Gremial denuncia "intimidación" de un funcionario del Supremo venezolano a periodistas

De acuerdo al SNTP, este funcionario se acercó a los reporteros y, tras "identificarse como miembro del tribunal", los instó a mostrar sus carnets, fotografió estos documentos y a los periodistas, pese a que la actividad no se realizó dentro del TSJ, sino en la plaza pública que está en frente.

"Se trata de un acto intimidatorio que persigue inhibir el ejercicio libre del periodismo", subrayó el sindicato en su cuenta de X.

Decenas de trabajadores y representantes gremiales exigieron este miércoles al TSJ, afín al chavismo gobernante, que responda a una demanda introducida en febrero contra el Estado venezolano por la falta de aumentos del salario mínimo, que permanece congelado desde 2022.

El abogado Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que entregaron un documento exigiendo un pronunciamiento del máximo tribunal, que según la ley tiene cinco días para admitir o no las demandas, pero no ha respondido desde el pasado 2 de febrero.

La semana pasada, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo habrá un incremento salarial que, subrayó, será "responsable", pero no especificó montos ni aclaró si se trata del sueldo mínimo o de las bonificaciones que reciben los trabajadores públicos.

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El salario mínimo venezolano se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes, pero la inflación crónica devaluó el salario a menos de un dolar. De acuerdo al tipo de cambio oficial, este miércoles esta cantidad equivale a 27 centavos de dólar.

Los bonos gubernamentales con que se complementan los ingresos a empleados públicos suman unos 190 dólares, un monto que no incide en utilidades, vacaciones ni demás derechos laborales.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha sobre comicios en el país.