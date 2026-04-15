Guatemala aprueba 261 millones de dólares para subsidiar los combustibles

La asistencia económica entrará en vigor después de que la iniciativa de "urgencia nacional", aprobada la noche del martes por el Congreso, sea avalada por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, y se publique en el diario oficial, junto con el reglamento que debe elaborar el Ministerio de Energía y Minas.

El subsidio se otorgará durante un periodo de tres meses o hasta que se agoten los fondos, que provendrán de una readecuación del presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal de 2026.

De acuerdo con el decreto aprobado, el Ministerio de Comunicaciones sufrirá el mayor recorte, con 144 millones de dólares, mientras que la cartera de Defensa tendrá una reducción de 65,44 millones, entre otras instituciones afectadas por el ajuste.

La normativa establece que se entregará directamente a los expendedores un apoyo de 0,65 dólares por cada galón (3,78 litros) de gasolina superior y regular, y de 1,04 dólares para el de diésel.

"Esta es una medida urgente que ayudará a aliviar el costo de vida y el alza de los combustibles. Proteger la economía de las familias es una prioridad y estamos dando resultados", reaccionó el mandatario en sus cuentas oficiales.

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Los precios de los derivados del petróleo se han disparado en Guatemala, que importa el 100 % de los combustibles que consume, debido al conflicto internacional.

Aunque el costo final depende de la empresa expendedora, EFE comprobó que en estaciones de servicio de la capital el precio del galón de gasolina superior se sitúa en torno a los 5,45 dólares, lo que representa un incremento de 1,66 dólares en apenas cinco semanas, cuando el combustible promediaba los 3,79 dólares.

Según el Ministerio de Energía y Minas del país centroamericano, el precio promedio del galón de gasolina regular se sitúa en 5,23 dólares, el de la superior en 5,37 y el del diésel en 5,79 dólares.