Hospitalizan a la cantante Taylor Momsen por picadura de araña previo a show en México

La vocalista de The Pretty Reckless compartió imágenes desde el hospital y agradeció la atención médica recibida, luego de que la reacción al veneno se extendiera por su pierna. Hasta el momento, la intérprete no ha actualizado detalles sobre su estado de salud.

Pese al incidente, Momsen aseguró que no cancelará su presentación de este miércoles, en la que su banda participará como telonera de legendaria banda metalera AC/DC en la capital mexicana.

“Hoy en el hospital y mañana el concierto. El show debe continuar”, señaló.

De acuerdo con la cantante, la mordedura ocurrió la semana pasada, antes de un concierto en el Estadio GNP Seguros, lo que la obligó a recibir atención médica de emergencia y una inyección para contrarrestar los efectos del veneno.

En una de las fotografías que publicó, se puede ver que la picadura de araña le causó inflamación y manchas rojas en la pierna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta no es la primera vez que la artista enfrenta un incidente similar. En 2024, durante una presentación en Sevilla, fue mordida por un murciélago, lo que requirió tratamiento antirrábico.

Momsen, quien también es conocida por su papel en la serie Gossip Girl, ha tomado de forma positiva ambos episodios, pues hasta ahora no ha tenido graves consecuencias.