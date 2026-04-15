India y EEUU retomarán negociaciones del acuerdo comercial tras llamada entre Modi y Trump

"Una delegación india viajará a Estados Unidos el próximo 20 de abril para mantener conversaciones comerciales", confirmó a EFE el secretario de Comercio, Rajesh Agarwal.

La delegación técnica estará encabezada por el negociador Darpan Jain, según informaron medios locales.

Este encuentro se producen tras un periodo de parálisis en las conversaciones después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. tumbara parte de la política comercial del presidente Donald Trump.

Tras aquel fallo judicial, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, ya visitó Nueva Delhi el pasado 26 de febrero y se reunió con el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal. Sin embargo, en aquella cita no se ofrecieron detalles sobre avances concretos, manteniendo el acuerdo en punto muerto.

El anuncio de este nuevo viaje llega tras la conversación telefónica que mantuvieron el martes Modi y Trump, en la que ambos líderes repasaron, según el primer ministro indio, los avances en la cooperación bilateral y acordaron seguir reforzando su alianza estratégica en todos los sectores.

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Durante la conversación, también analizaron la situación en Asia Occidental y la importancia de mantener abierto el estrecho de Ormuz.

El embajador de EE.UU. en la India, Sergio Gor, calificó la charla como "muy positiva y productiva", instando a la población a estar atenta a próximos anuncios.

Nueva Delhi y Washington pospusieron la visita de una delegación técnica el 23 de febrero, encabezada por el mismo negociador ante la necesidad de revaluar las implicaciones legales del nuevo arancel global del 15 %.

Esta pausa en las conversaciones buscaba reconfigurar los términos de un acuerdo interino que el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, planeaba cerrar en marzo próximo, pero que debían ajustarse al nuevo escenario arancelario que mejora el 18 % pactado inicialmente por ambos países.

Antes del acuerdo interino, anunciado por Trump en febrero pasado, los gravámenes estadounidenses sobre algunas exportaciones de la India llegaron a alcanzar el 50 % por las tensiones derivadas de las compras indias de petróleo ruso.

Sin embargo, Washington ha perdido esa capacidad de presión en la mesa de negociación. El mes pasado, el propio Gobierno estadounidense defendió las compras indias de petróleo ruso como una medida necesaria para garantizar la estabilidad del mercado energético global, especialmente en un momento crítico de suministro por el conflicto con Irán.