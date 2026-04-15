Indonesia y Francia refuerzan lazos militares y energéticos durante reunión de sus líderes

Prabowo y Macron se reunieron en el Palacio del Elíseo el martes para abordar "el fortalecimiento de la cooperación" en "sectores prioritarios" como la adquisición de equipamiento militar, el fortalecimiento de la industria de defensa, la transición energética y el desarrollo de renovables, explicó este miércoles el Gobierno de Indonesia.

El compromiso llega en un momento de crisis de suministro energético, debido a la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, que tiene entre sus principales focos de tensión el estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz circula en torno al 20 % del crudo y la cuarta parte del gas mundial.

Tras el inicio de la guerra, Teherán amenzó la circulación por esta estratégica vía, donde ahora EE. UU. también bloquea los buques con salida y destino a puertos iraníes, después de que las negociaciones de paz entre ambas partes en Pakistán se fracturasen el pasado fin de semana.

En este contexto, Indonesia, principal economía del Sudeste Asiático y tercera mayor democracia del mundo, ha reforzado lazos energéticos tanto con Francia como con Rusia, donde el lunes Prabowo se reunió con su homólogo Vladímir Putin.

El ministro de Energía indonesio, Bahlil Lahadalia, aseguró la víspera que, tras las conversaciones de Prabowo y Putin, Indonesia podrá aumentar sus reservas de crudo, sin ahondar en detalles sobre lo acordado.

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La situación en el estrecho de Ormuz, del que los países de Asia dependen en gran medida, llevó a EE. UU. a anunciar el 6 de marzo una exención de sanciones al crudo ruso en tránsito que venció el pasado sábado.

En paralelo a la cita de Prabowo en Moscú, el ministro de Defensa indonesio, Sjafrie Sjamsoeddin, viajó a Washington, donde firmó con su par estadounidense, Pete Hegseth, un acuerdo para reforzar la cooperación militar entre sus países.

El pacto eleva sus relaciones en defensa a una Asociación Principal de Cooperación en el campo de la modernización militar y desarrollo de capacidades; entrenamiento y educación militar profesional; y ejercicios y cooperación operativa.

Bajo el paraguas de la asociación, Washington y Yakarta fortalecerán el entrenamiento conjunto de fuerzas especiales y explorarán iniciativas relacionadas con tecnologías de nueva generación en ámbitos como la defensa marítima y submarina, entre otros asuntos.