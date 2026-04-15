Irán detiene a 35 "terroristas", "traficantes de armas" y "mercenarios" de Israel y EE.UU.

“35 elementos terroristas, separatistas, traficantes de armas de guerra y personas vinculadas a los servicios enemigos estadounidense-sionista han sido identificados y detenidos en seis provincias del país”, informó el Ministerio de Inteligencia iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El documento indicó que los arrestos permitieron frustrar posibles atentados y cortar contactos con redes vinculadas a Estados Unidos e Israel.

Entre los detenidos figura el presunto fundador y cabecilla de un grupo separatista vinculado a Israel, que promovía la secesión de la provincia occidental de Juzestán.

Según el Ministerio, este grupo habría estado implicado en varios atentados y asesinatos en esa región, incluidos ataques que causaron la muerte de un agente de inteligencia.

Asimismo, informó de la desarticulación de dos células dedicadas al tráfico de armas procedentes del Kurdistán iraquí, en una operación en la que cuatro personas fueron detenidas y se incautaron un total de 42 armas de fuego.

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El Ministerio también anunció la detención de otras 30 personas acusadas de pertenecer a grupos armados o de colaborar con ellos en las provincias de Gilán (norte), Kermán (sur), Hamadán (oeste) y Hormozgán (sur), que según las autoridades, planeaban atentados con armas de fuego y explosivos caseros, además de colaborar con medios vinculados a Israel y proporcionar información a actores extranjeros.

Irán lanzó una campaña de detenciones de personas supuestamente vinculadas a grupos de la oposición en el extranjero o “mercenarios” y “espías” de Israel y EE.UU. tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, lo que ha resultado en más de un millar de arrestos.