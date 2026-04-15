Jefe de derechos humanos de ONU dice que ha propuesto medidas a beligerantes en Sudán

"Las hemos compartido con las partes del conflicto, estados miembros clave y otros. Aliento a todos a adoptarlas", afirmó Türk durante una intervención en Berlín en la conferencia humanitaria sobre la guerra civil de Sudán, organizada por el Gobierno alemán.

"Estas medidas están alineadas con las actuales iniciativas humanitarias, políticas y de mediación y diseñadas para reducir el daño a los civiles, proteger grupos vulnerables, salvaguardar infraestructura esencial y garantizar la libertad de movimiento", detalló Türk.

También incluyen "pasos para prevenir y responder a la violencia sexual relacionada con el conflicto", añadió.

El jefe de la oficina de derechos humanos de la ONU destacó que ésta seguirá apoyando todos los intentos de mediación y está lista para explorar caminos que se centren en los derechos humanos y la protección de los civiles.

Türk también denunció que las partes beligerantes, es decir, el Gobierno de Sudán y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), están "explotando el oro, el ganado y la goma arábiga del país" para financiar la guerra y adquirir armas de potencias externas.

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"Insto a todos los países a garantizar el cumplimiento total del embargo de armas en Darfur y a poner fin a la transferencia de armas que se están usando en incumplimiento claro de la obligación de proteger civiles", urgió, y pidió que la Corte Penal Internacional (CPI) tome cartas en el asunto.

La reunión en Berlín tiene como principal objetivo presionar por una mayor financiación de las actividades humanitarias y acceso seguro, así como movilizar en favor una solución política al conflicto civil, desatado el 15 de abril de 2023.

Desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y más de 13 millones se han convertido en desplazados internos y externos, mientras que cerca de 30 millones -más de la mitad de la población- están en necesidad de ayuda alimentaria urgente, según Naciones Unidas y varias organizaciones humanitarias.