La Bolsa española baja el 0,55 % pendiente de nuevas negociaciones entre EE.UU. e Irán

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 100,3 puntos, ese 0,55 % y terminó la negociación en 18.185,8 puntos. En lo que va de año, avanzó el 5,07 %.
El selectivo arrancó la jornada con caídas y mantuvo esa tendencia durante toda la sesión, en sintonía con la mayoría de las principales plazas europeas, pese al buen comportamiento de Wall Street, que abrió con subidas.
De los grandes valores, Repsol perdió el 2,75 %; BBVA, el 1,57 %; Iberdrola, el 0,5 %; Inditex, el 0,45 % y Banco Santander, el 0,41 %, y en el lado opuesto Caixabank ha sumado el 0,84 % y Telefónica, el 0,63 %.