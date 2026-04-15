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15 de abril de 2026 - 13:15

La Bolsa española baja el 0,55 % pendiente de nuevas negociaciones entre EE.UU. e Irán

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Madrid, 15 abr (EFE).- La Bolsa española bajó el 0,55 % este miércoles y volvió a perder los 18.200 puntos, en una jornada de volatilidad para el precio del petróleo, mientras los inversores continúan pendientes de una posible nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán.

Por EFE

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 100,3 puntos, ese 0,55 % y terminó la negociación en 18.185,8 puntos. En lo que va de año, avanzó el 5,07 %.

El selectivo arrancó la jornada con caídas y mantuvo esa tendencia durante toda la sesión, en sintonía con la mayoría de las principales plazas europeas, pese al buen comportamiento de Wall Street, que abrió con subidas.

De los grandes valores, Repsol perdió el 2,75 %; BBVA, el 1,57 %; Iberdrola, el 0,5 %; Inditex, el 0,45 % y Banco Santander, el 0,41 %, y en el lado opuesto Caixabank ha sumado el 0,84 % y Telefónica, el 0,63 %.