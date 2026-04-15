La Cámara de Diputados dominicana reconoce a Raphael por su "extraordinaria trayectoria"

Esta iniciativa valora que la trayectoria del cantante ha sido reconocida con "importantes galardones internacionales", entre ellos, el Disco de Uranio en 1980, por vender más de 50 millones de copias.

La Cámara de Diputados también valoró en su resolución que la Academia Latina de la Grabación otorgara a Raphael el premio a Persona del Año en 2025.

El cantante dará un concierto en Santo Domingo el próximo 6 de mayo como parte de su gira 'Raphaelísimo', en el que interpretará sus grandes éxitos.

Nacido en Linares (sur de España), en 1943, Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido mundialmente como Raphael, es considerado una de las voces más emblemáticas de la música en español.