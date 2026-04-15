La Fiscalía de Nigeria retira cargos por financiación del terrorismo contra un exministro

Durante la sesión judicial, el abogado principal de la fiscalía del Departamento de Servicios Estatales (DSS, agencia de seguridad), Akinlolu Kehinde informó a la jueza Joyce Abdulmalik en el Tribunal Superior Federal de Abuya, la capital, sobre el cambio, según recogen medios locales.

Mantuvo, por contra, el cargo de posesión ilegal de armas de fuego después de que se encontraran armas y munición real en la residencia del exministro en la ciudad de Birnin Kebbi, en el estado de Kebbi (noroeste).

Por su parte, la defensa de los acusados confirmó que sus clientes fueron notificados y no presentó objeciones a que se les leyeran la nueva formulación de cargos, de los cuales se declararon no culpables.

La magistrada permitió que tanto Malami como su hijo continuaran bajo las condiciones de libertad bajo fianza que se les concedió el 27 de febrero pasado, luego de que cada uno debiera pagar 200 millones de nairas (unos 125.789 euros).

La audiencia se aplazó para el 26 de mayo próximo para que la fiscalía presentara testigos y evidencias, y se estableció el 15 de junio como fecha de inicio del juicio contra los imputados.

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El DSS había presentado cinco cargos contra Malami el 3 de febrero pasado, tras acusar al exministro de negarse, durante su etapa como fiscal general (2015-2023), a procesar a presuntos financiadores del terrorismo cuyos expedientes eran remitidos a la AGF para su enjuiciamiento.

En otra causa paralela, Malami, su esposa y su hijo también están imputados por 16 cargos de lavado de dinero valorado en unos 9.000 millones de nairas (unos 5,6 millones de dólares) junto a un patrimonio que incluye 57 propiedades supuestamente obtenidas mientras era funcionario.

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, agencia anticorrupción), que impulsa el caso, consiguió que la Justicia confiscara de forma temporal los bienes de la familia Malami. La causa por corrupción continuará el 21 de abril próximo.

Malami, de 58 años, fue una de las figuras más influyentes en la Administración del ya fallecido expresidente Muhammadu Buhari entre 2015 y 2023.