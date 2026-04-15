La oposición iraní pide a la UE que deje de "cerrar los ojos" y actúe contra el régimen

Así lo dijeron en un debate celebrado en la comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, donde se abordó la situación en Irán y en el que intervinieron representantes de diversas organizaciones opositoras iraníes.

Durante el evento habló por videoconferencia la abogada iraní Shirin Ebadi, Nobel de la Paz en 2003, que instó a los Veintisiete a "dejar de apoyar la supervivencia del régimen" y mencionó, como ejemplos de medidas que la UE podría adoptar contra Irán, la congelación de los activos iraníes, como se hizo con los rusos en respuesta a la invasión de Ucrania por Rusia, en febrero de 2022.

"Tengo muchos ejemplos que demuestran que Europa está cerrando los ojos frente a los crímenes sobre el pueblo iraní", dijo la abogada, y añadió que la actitud de la UE "no debe limitarse a escucharnos" y animó a expulsar a embajadores y diplomáticos iraníes.

Por su parte, el líder de la organización política "7 Aban Front", Saeed Bashirtash, opinó que los iraníes "no han recibido la solidaridad ni la empatía que merecerían de la comunidad internacional", cuando "lo único que piden son derechos humanos y dignidad" .

El mismo representante alertó del peligro que supone Irán, también para la UE, dado que el objetivo del régimen es "establecer una comunidad islámica global" y aseguró que Bruselas "está al alcance de posibles ataques" por parte de ese país.

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Abdullah Mohtadi, secretario general del partido Komala del Kurdistán iraní, dijo que el régimen teocrático iraní "está librando una guerra contra su propio pueblo, que empezó antes del conflicto con Estados Unidos e Israel" e instó a la UE a adoptar "medidas más drásticas", aumentar la presión y ayudar a la oposición iraní a unirse.

Por su parte, muchos eurodiputados invitaron a la oposición a precisar qué puede hacer exactamente la UE para ayudar y algunos criticaron que exista división entre ellos y no peleen en la misma dirección.

Entre ellos, el eurodiputado Nacho Sánchez Amor (PSOE), que opinó que las fuerzas de la oposición "dan un espectáculo poco edificante" en cuanto a la posible colaboración para "revertir el régimen de los mulás" al acusarse unos a otros y les pidió que "traten de colaborar y encontrar plataformas conjuntas" y que no "sean exclusivos" sino que planteen "una oferta de esperanza".

Otros participantes en el debate fueron Mustafa Hijri, líder del Partido Democrático del Kurdistán Iraní, y Sanaz Behzadi, periodista de Open Society.