La patronal francesa, a favor de una inmigración elegida de cara al debate presidencial

En una conferencia de prensa para presentar su plan para que las cuestiones que preocupan a las empresas estén en primera línea en el debate político de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2027, Martin señaló que si se observa lo que se está haciendo en Europa en materia de inmigración, "no hay una respuesta única".

Preguntado sobre las regularizaciones de sin papeles como la que se ha hecho en Italia o la que se está lanzando en España, consideró que sería "absurdo e irresponsable" responder a las necesidades masivas de mano de obra en Francia en los próximos años recurriendo de entrada a inmigrantes, aunque insistió en que harán falta.

Insistió en que primero hay que integrar en el mercado laboral a los 1,4 millones de jóvenes que están actualmente al margen dándoles formación y adaptando sus capacidades a lo que piden las empresas y luego hay que apostar por "una inmigración elegida" como lo hacen algunos países para atraer a los perfiles demandados.

A la cuestión de si era reticente a regularizaciones como las de Italia o España porque es una cuestión políticamente muy sensible en Francia, debido a la posición frontalmente contraria a la inmigración de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, respondió que "lo que es un poco problemático es que eso sea pasional".

A su parecer, las discusiones sobre ese punto no es tan pasional en países vecinos como España e Italia, y eso aunque las coaliciones de sus respectivos gobiernos tampoco tienen el mismo color político que en Francia.

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El presidente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef, la principal organización patronal) tuvo que negar por activa y por pasiva que haya hecho un giro en dirección del RN.

"No hemos tomado partido" por el RN, subrayó ante las numerosas preguntas que le planteó la prensa sobre cuál será su actitud con el partido de extrema derecha, el primero en intención de voto actualmente, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2027.

En cualquier caso, afirmó que no se puede excluir al RN por principio, puesto que es un partido con representación en el Parlamento, pero al mismo tiempo, aseguró, "nosotros, no nos posicionamos respecto a lo que dice" esa formación.

Martin tiene programada una comida de trabajo la próxima semana con el presidente del RN, Jordan Bardella, que es el probable candidato a las presidenciales de la formación si Marine Le Pen es condenada en julio en el proceso en el que fue juzgada por malversación de fondos del Parlamento Europeo para financiar su partido.

Pero hizo hincapié en que la semana próxima también va a mantener encuentros similares con otros líderes políticos, como el exprimer ministro conservador Edouard Philippe o la líder ecologista, Marine Tondelier, y que también lo ha hecho con el primer secretario socialista, Olivier Faure, o con el 'número uno' del Partido Comunista Francés (PCF), Fabien Roussel.

Es más, dijo que también ha invitado al coordinador de La Francia Insumisa (LFI), Manuel Bompard, aunque ahí sí que reconoció las diferencias del Medef con el programa de este partido de la izquierda radical liderado por Jean-Luc Mélenchon.