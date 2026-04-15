Melania Trump pide al Congreso impulsar normas que protejan a niños en hogares de acogida

"Los niños de Estados Unidos son nuestra moral. Como padres y líderes, es nuestra obligación técnica asegurar que los niños estadounidenses estén seguros emocional y físicamente en su entorno. Como comunidad, nos esforzamos por nutrir la curiosidad de nuestros hijos, proteger su inocencia y guiarlos con el corazón", explicó en su intervención.

El objetivo de la primera dama es que la iniciativa "Fomentando el futuro", que lanzó en noviembre de 2025 y que tiene como objetivo mejorar la vida de jóvenes en hogares de acogida mediante becas, acceso a educación y recursos profesionales, se transforme ahora en normas concretas.

Melania Trump está activando una imagen pública centrada en la ayuda a la infancia y presidió en marzo una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre "la paz e infancia y su seguridad en los conflictos", apenas días después de que su esposo, el presidente estaodunidense, Donald Trump, ordenara una operación conjunta contra Irán.

Esta fue la primera vez que una primera dama dio inicio a una sesión del organismo.

También en marzo de 2026 convocó la primera cumbre 'Fomentando el Futuro Juntos', que se celebró en Washington y en la que participaron 45 países y empresas tecnológicas, para impulsar el acceso de los niños a la educación y la tecnología.

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La primera dama apareció en esa cumbre acompañada de un robot humanoide capaz de dar clases educativas a los niños.

Durante el primer mandato de Trump, la exmodelo eslovena ya impulsó el programa "Be Best" (Sé el mejor), que estaba centrado en la educación y que ofrecía becas a jóvenes que pasaron por hogares de acogida.

Melania Trump fue protagonista en los últimos días por su inusual comparecencia pública la semana pasada para desvincularse del pederasta Jeffrey Epstein, negando cualquier relación con él y con su cómplice, Ghislaine Maxwell.

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", aseguró en una declaración a los medios realizada en la Casa Blanca en la que también dijo que no conoció a su marido a través del financiero.