México conforma comité de especialistas para evaluar uso de 'fracking' en el país

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el grupo estará integrado por académicos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), además de organismos como el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

"La idea es que, como todos ellos ya conocen este tema (…) se pongan de acuerdo, se sienten, vean qué hay que investigar adicionalmente y que en dos meses nos puedan dar una primera orientación", señaló la gobernante mexicana.

Sheinbaum subrayó que este análisis se enmarca en la necesidad de fortalecer la soberanía energética, en un contexto donde México depende en gran medida del gas natural importado.

"Dependemos 75 % del gas natural que viene de Estados Unidos. Entonces, para fortalecer la soberanía energética estamos incorporando a este grupo de académicos de altísimo nivel", afirmó.

No obstante, insistió en que el 'fracking' no es la única apuesta energética del país.

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"Las tecnologías más importantes que estamos desarrollando son las fuentes renovables de energía (…) será 40 % de generación de energías renovables en el país", dijo, al destacar también proyectos de almacenamiento, hidrógeno verde y energías limpias dentro del Plan Nacional de Energía.

En cuanto a una posible implementación, la mandataria planteó que cualquier decisión pasará por la evaluación científica y social.

"Una vez que ellos definan (…) si es factible hacerlo en Coahuila (…) entonces pasaríamos a la parte social, evidentemente. A la consulta con las comunidades (…) Nunca vamos a pasar por encima de ninguna comunidad", aseguró.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, enfatizó que el objetivo central es equilibrar la seguridad energética con la protección ambiental.

"El compromiso de este gobierno es alcanzar la soberanía energética sin comprometer la seguridad hídrica ni la salud de nuestros ecosistemas", declaró.

Ruiz detalló que el comité es multidisciplinario y reúne especialistas en geología, perforación, química y medioambiente.

"La complejidad de los yacimientos no convencionales no permite visiones aisladas (…) necesitamos a los mejores en geología (…) a expertos en fluidos y perforación (…) y de manera crucial a los expertos en agua y en medioambiente", explicó.

Añadió que el agua será un eje central en la evaluación, desde su inyección y tratamiento hasta su reuso en circuitos cerrados “para no afectar las cuencas ni el consumo humano, especialmente en zonas áridas".

La funcionaria subrayó que el grupo busca dar certidumbre científica a la población, sin "improvisar".

El comité incluye expertos de distintas regiones del país, como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, y forma parte de lo que el Gobierno calificó como un “ejercicio inédito” de colaboración entre academia y autoridades para definir el futuro energético de México.