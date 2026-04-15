ONG independientes confirman un nuevo feminicidio en Cuba y suman ya 15 en 2026

La víctima es Yunia Lisset Bizet Sánchez, de 52 años, quien presuntamente fue atacada por su expareja el pasado lunes, en una calle de la ciudad de Bayamo (este).

Las activistas resaltaron que el hecho sucedió "cerca de una escuela primaria, y niñas y niños lo presenciaron", y lo enmarcaron en "una escalada de violencia general y pública, como muestra del deterioro y crisis humanitaria profunda del país".

También reconocieron el gesto de las personas que intentaron detener al agresor durante el ataque.

Estas ONG reportaron recientemente otros tres crímenes machistas, ocurridos entre el 7 y 10 de abril. Además, refirieron que están investigando otros seis posibles feminicidios alertados en 2026, así como otros once casos del año pasado.

Alas Tensas presentó la pasada semana su informe sobre la violencia de género en 2025, en el que consideró que la actual situación de crisis en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas, por lo que exigió la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

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En el análisis señaló que en el 93,8 % de los casos verificados el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional.

Asimismo subrayó que la concentración de los casos en relaciones de pareja, expareja y otros vínculos cercanos confirma que la violencia contra mujeres y niñas se inscribe, de "forma predominante, en dinámicas sostenidas de desigualdad y control dentro de relaciones preexistentes".

Las feministas llamaron la atención sobre una "mayor incidencia" de los feminicidios cometidos en las viviendas de las víctimas por parte de sus parejas y exparejas.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ambas organizaciones, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

El Gobierno cubano ha hablado de "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas han denunciado la falta de acciones concretas, de la prevención al apoyo a las víctimas. Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios oficiales rara vez reportan estos casos.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender a las víctimas de la violencia machista y confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas.